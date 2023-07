La morsa del narcotraffico in Fracia | ecco perché è emergenza criminalità

...e lastringente delle sanzioni. Che combinandosi hanno prodotto malnutrizione e povertà diffusa. Si parla di " una terra infettata da una tragedia tanto spietata da far dubitare persino...Basta dehors selvaggi, il sindaco di Napoli stringe lasulle autorizzazioni a partire dal prossimo dicembre 'Per ora non si eliminano sedie e gazebo ...suolo infilandosi nellle maglie larghe...... è in continua ascesa, la quotidianità di tantissime famiglie devastata dalladell'indigenza, dove tanti esercizi commerciali hanno dovuto chiudere i battenti per gli effetti tragicipost ...

La morsa del narcotraffico in Fracia: ecco perché è emergenza ... Inside Over

Le certezze scientifiche di una dottoressa in problemi di fertilità vengono messe in crisi dal comportamento della figlia ...Il leader di Italia Viva scatenato a Palazzo Vecchio: "Se si va avanti così, interverrà la Corte dei conti". E rilancia il suo piano: "Il sindaco incontri la premier, tratti per i fondi e per realizza ...