La mani sporche di Putin. La Wagner strategica in Africa per Mosca

(Di sabato 1 luglio 2023) Rapporto dell’organizzazione non profit statunitense Sentry: le truppesarebbero state coinvolte in atrocità di massa, anche nelle miniere d’oro e di diamanti che la milizia ha sequestrato per sé. La violenza sessuale è una “forma di guerra psicologica per terrorizzare e sottomettere intere comunità” messa in atto dagli uomini di Prigozhin