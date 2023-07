La mamma del killer si trasferisce per paura | Michelle Causo scuote l' opinione pubblica

Leggi su oggi-notizie

(Di sabato 1 luglio 2023) Oggi Notizie Un tragico omicidio ha sconvolto la tranquilla zona di Primavalle. Una giovane ragazza è stata uccisa brutalmente da un ragazzo minorenne. La madre delracconta il dolore e la disperazione che ha vissuto dopo la terribile notizia. Decisa a allontanarsi da tutto, ha deciso di cambiare casa per un po' di tempo. La notizia ha scosso profondamente la comunità e l'interrogatorio del ragazzo è atteso con trepidazione. Segui il nostro sito per tutte le ultime notizie. Di cosa parliamo in questo articolo...uccisa a coltellateminorenne Madre deldistrutta Madre delsi allontana temporaneamentein attesa di interrogatorio di convalida Giovane donna uccisa a Primavalle: il racconto della madre del ...