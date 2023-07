La maggioranza congela il Mes Prima vuole ottenere la riforma europea del patto di Stabilità

(Di sabato 1 luglio 2023) Quattro mesi di tempo per portare a casa unadeldifavorevole, con vincoli e regole più flessibili, e guadagnare sul Pnrr uno spazio di trattativa con l'Ue per eventuali modifiche al piano iniziale

È una delle modifiche contenute nel pacchetto della. Al cui interno è contenuta anche ... il patto con il Fisco chele tasse per due anni, senza prevedere nuovi controlli. Al suo ...Questa non è la piazza del M5S, è la piazza delladel Paese". Prima della partenza ... Sul futuro dell'alleanza, Conte però mette in freezer Schlein eper un anno il matrimonio con ...La destrale istituzioni Giulia Merlo Fino a che " siamo nel 2015 " Mattarella viene ... i capigruppo di Forza Italia si uniscono ai colleghi delladi Mario Draghi nella richiesta ...

La maggioranza «congela» il Mes Prima vuole ottenere la riforma ... ilGiornale.it

La maggioranza si prende 4 mesi prima di votare sulla ratifica del Mes: presentata alla Camera la sospensiva per rinviare l'esame del ddl. Ancora quattro… Leggi ...L’approvazione della riforma del Meccanismo europeo di stabilità, che sta per essere congelata per altri quattro mesi, pare un grattacapo notevole per l’esecutivo Meloni: la maggioranza tentenna ed es ...