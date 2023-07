La madre dell’ingegnere Fulvio Filace morto durante una sperimentazione | “Per lui non c’è stato rispetto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) “Diffondete il suo bene ovunque affinché ci siaper il prossimo come voleva lui. Perchè per lui non c’è”. Sono queste le parole con cui Mariarosaria,di, l’ingegnere tirocinante del Cnrin ospedale dopo esserecoinvolto in un incidente venerdì 23 giugnounasulla Tangenziale di Napoli, ha chiuso i funerali del figlio che si sono svolti sabato mattina presso la Chiesa di S. Maria del Carmine a San Giorgio a Cremano (Napoli). Con lui ha perso la vita anche la ricercatrice Maria Vittoria Prati. I due stavano viaggiando su un nuovo prototipo di veicolo sperimentale a cui stavano lavorando quando un’improvvisa esplosione li ha uccisi. Al funerale hanno partecipato tutti ...