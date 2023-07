(Di sabato 1 luglio 2023) SO.GE.S. srl, in collaborazione con Orizzonte Scuola e con Viewsonic, presenta il webinar Ladie di usoLive a numero chiuso per docenti Il webinar online, a numero chiuso, si terrà giorno 6 Luglio 2023 alle ore 17.00. Gli iscritti troveranno il link del webinar direttamente nella piattaforma utilizzata per L'articolo .

Inoltre, sarà possibile accedere rapidamente ad altre funzionalità come la chat, laJamboard, i sondaggi e le domande e risposte. Questa novità ha lo scopo di rendere più semplice e ...Hanno interagito con l'insegnante e con i compagni, scritto allae svolto esercizi". spiega ... Il futuro della didattica immersiva Rispetto alla didatticatradizionale, quella ...SO. GE. S. srl, in collaborazione con Orizzonte Scuola e con Viewsonic, presenta il webinar Lacome strumento di inclusione e di uso quotidiano: esempi pratici Live a numero chiuso per docenti Il webinar online, a numero chiuso, si terrà giorno 6 Luglio 2023 alle ore 17.00. ...

La lavagna digitale come strumento di inclusione e di uso quotidiano: esempi pratici. GRATIS Orizzonte Scuola

Google Meet introduce un nuovo menu di azioni rapide per accedere a diverse funzionalità durante le riunioni online, come la presentazione dello schermo, la chat, la lavagna digitale e i sondaggi.Nelle linee guida della programmazione didattica si legge infatti che la valutazione si avvarrà di verifiche immediate dell’argomento spiegato in classe, valutazioni dal posto e alla cattedra/lavagna ...