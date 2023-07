La Juventus acquista Timothy Weah | figlio del grande George

Leggi su agi

(Di sabato 1 luglio 2023) AGI -è ufficialmente un nuovo giocatore della. Lo statunitense arriva a titolo definitivo dal LOSC Lille. Lo rende noto il club bianconero, che ha pagato l'attaccante 23enne 10,3 milioni di euro (pagabili in due esercizi), oltre a oneri accessori e premi.ha firmato un contratto fino al 2028. Nato negli Stati Uniti - a New York - il 22 febbraio del 2000, approda per la prima volta in carriera in Italia, ma non sarà il primoa giocare nel nostro Paese.d'arte,a come padre, attuale Presidente della Liberia eex attaccante, tra le altre, di Milan - dove ha militato nella seconda metà degli anni '90 - e prima ancora di PSG e Monaco.