(Di sabato 1 luglio 2023) Lantus hato l'acquisto dal, a titolo definitivo, di Timothy, attaccante di 23 anni. Al club francese andranno 19,3di euro, pagabili in due anni, oltre a oneri ...

La Juventus ha ufficializzato l'acquisto dal Lille, a titolo definitivo, di Timothy Weah, attaccante di 23 anni. Al club francese andranno 19,3 milioni di euro, pagabili in due anni, oltre a oneri ...A 5 giorni dal comunicato della Società cheil suo arrivo, è lui il grande ... Per la cronaca quel pomeriggio alessandrino vede il successo di unarimaneggiata grazie alle reti di ...... come rivelato dall'ex centrocampista della: 'È possibile che Luis Enrique sarà l'allenatore ...24:19 Real Madrid, ufficiale il rinnovo di Modric Dopo Kroos e Ceballos, il Real Madrid...

La Juve ufficializza Weah, al Lille 10,3 milioni - Calcio Agenzia ANSA

La Juventus ha ufficializzato l'acquisto dal Lille, a titolo definitivo, di Timothy Weah, attaccante di 23 anni. Al club francese andranno 19,3 milioni di euro, pagabili in due anni, oltre a oneri acc ...La Juventus ufficializza il suo primo acquisto: Timothy Weah. L’americano si unisce ai bianconeri dopo 4 stagioni vissute con la maglia del Lille. “Nato negli Stati Uniti – a New York City – il 22 ...