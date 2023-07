La giornata di calciomercato Live | Buffon potrebbe andare in Arabia

(Di sabato 1 luglio 2023) Ore 11:17 – Thuram firma un contratto di cinque anni con l’Inter Tutto fatto per Thuram. Come riportato da Fabrizio Romano, il calciatore firma con l’Inter un contratto di cinque anni e si unisce ai nerazzurri come parametro zero. Official, confirmed. Marcus Thuram has joined Inter as free agent on five year contract. #Inter Deal signed days ago — French striker has been unveiled now. pic.twitter.com/PZNYYDWsTx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2023 Ore 10:21 – Il futuro diessere inLa leggenda del calcio italiano deve riflettere sul suo futuro, ma come riportato da Goalavere più alternative. Sarà decisione del portiere se seguire la moda del momento o continuare a competere in Europa per inseguire altri successi in un finale di carriera da professionista. Ore 10:00 – ...

...ufficialmente oggi 1° luglio la nuova stagione e con essa anche la sessione estiva di,... Qui di seguito tutte le trattative di, tra acquisti, cessioni e ...Uno vs Tutti Fantacalcio, come funziona (.it)Il Fantacalcio è una competizione ... dopo ciascunadel campionato cui partecipano. In altre parole, non sussistono gli scontri ...... si arrivi a renderla efficace dalla primae non nell'immediatezza del verdetto. ... Insomma, la Roma approccia l'inizio di Luglio e quindi ilcon un notevole peso in meno sulla ...

Diretta calciomercato: Thuram è dell'Inter. Il Frosinone a Di Francesco LIVE Corriere dello Sport

Il figlio di George, ex attaccante del Milan, arriva dal Lille e dovrebbe firmare un contratto quinquennale con il club bianconero Il giocatore americano al J Medical per visite mediche. Prima giornat ...Cesar Azpilicueta non sarà un giocatore dell'Inter. Lo spagnolo ha deciso di dire sì all'Atletico Madrid, club con cui siglerà un biennale ...