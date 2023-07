La Francia nel caos | Macron | “Chiudete figli in casa”

(Di sabato 1 luglio 2023) Giunti alla quarta notte di proteste in, contro la morte di Nahel, adolescente ucciso per mano della polizia a Parigi, saccheggi e violenze – anche se sporadiche rispetto ai giorni precedenti – continuano a colpire diverse citta francesi. Laha schierato 45mila agenti di polizia, insieme a veicoli leggeri blindati. Nel frattempo forze di L'articolo proviene da Il Difforme.

E' stata un'altra notte di rivolta e scontri in. Marsiglia e la periferia di Lione le zone piu' calde con gli agenti della gendarmerie ...- 17 anni - ucciso martedi' scorso da un agente...... dal pastore Christian Krieger, presidente della Federazione protestante die dal presidente dell'Unione buddista di, i leader religiosi esprimono vicinanzadolore alla famiglia ...A Rouen,Nord della, un 20enne è morto dopo essere precipitato dal tetto di un negozio a Petit - Quevilly (Seine - Maritime). Il sindaco di Marsiglia , Benoit Payan, ha chiesto " l'invio ...

