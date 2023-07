La famosa cantante italiana operata d’urgenza | fan preoccupatissimi

Leggi su tvzap

(Di sabato 1 luglio 2023) PERSONAGGI TV. La celebre, ha recentemente affrontato un’operazionea causa di una peritonite. La notizia è stata annunciata dalla stessa artista sui suoi profili social, dove ha condiviso una foto di sé stesa su un letto d’ospedale. Laha voluto tranquillizzare i suoi affezionati fan, aggiornandoli sulle sue condizioni di salute e sul suo progresso post-operatorio. Leggi anche: Carlo Conti passa a Mediaset? Buone notizie per lui: l’indiscrezione Leggi anche: Carlo Conti, la notizia è appena arrivata: gioia incredibile per il conduttore Fiordaliso si èAttraverso un post su Instagram, Fiordaliso ha mostrato un’immagine in cui appare visibilmente stanca, con la mascherina sul volto, a testimonianza del suo soggiorno in ...