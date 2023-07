La denuncia di una mamma | “Mia figlia aggredita solo perchè donna Vivo nel terrore”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 luglio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Benevento non è un’oasi felice, oramai anche questa piccola cittadina non è esente da fatti di cronaca riguardanti violenza su donne o su soggetti fragili, Sono qui che aspetto che miasia refertata: sospetta lesione di uno zigomo a seguito di due pugni inferti in pieno volto mentre chiudeva la propria attività stanotte”. E’ ladi una madre che racconta, in una lettera inviata alla stampa, il triste episodio. “La sua colpa? Essere una. Non è stato il ragazzo geloso – scrive – niente affatto, l’aggressore era un cliente. Qualcuno potrebbe pensare siano stati i fumi dell’alcol ma anche stavolta si cade in errore. Nessun amante geloso né tanto meno un ubriacone,un ragazzo che non ha tollerato il rifiuto di miaa delle assurde pretese. “Ha ...