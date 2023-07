La città più educata d’Italia è proprio questa | chi ha ottenuto l’importante titolo

(Di sabato 1 luglio 2023) Sapete qual è lapiùqui. Ecco chi haquesto importante. Nella classifica tra lepiù pulite ed educate, al primo posto c’è. Ecco chi può vantare l’incredibile primato. Rispetto dell’ambiente ed educazione dei cittadini: cosa dice uno studio di marketing Uno studio a campione realizzato da “Marketing e TV” che ha preso in considerazione le opinioni di oltre 5000 persone in una fascia d’età compresa tra i 18 e i 50 anni, ha svelato quali sono lepiù educate e pulitee quelle che invece non lo sono affatto. Le buone maniere, il rispetto per gli altri e per la legge, la tutela ...

... oin generale alla violenza, ma non si può neppure permettere quanto avvenuto in tempo di covid, o impedire di dire, come capita, che in determinatela malavita è oramai costituita ...Dispiace a livello affettivoche di gioco. Sono due calciatori che hanno sempre dato il massimo,... Anche se un giocatore con la sua voglia di far conoscere lae il valore della maglia vorrei ...... quello che resta di edifici, negozi, scuole, auto, dopo gli incendi e gli assalti dei gruppi... Domani a Nanterre sono in programma i funerali del ragazzo: insperano che non finiscano con i ...