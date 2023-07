Kylian Mbappé contro gli scontri di Parigi | ' La violenza non risolve nulla'

(Di sabato 1 luglio 2023) su Tg. La7.it - " Il tempo delladeve finire per far posto a quello del lutto, del dialogo e della ricostruzione ". È l'ultima riga di un messaggio che la Nazionale di ...

A pubblicare il testo su Twitter , anche il capitano dei " Les Blues",, che già nei giorni scorsi si era espresso sull'evento, parlando di una "Situazione inaccettabile". "Tutti i ...può scuotere questo o il prossimo mercato. Nonostante le smentite legate ad un suo passaggio in questa sessione di mercato al Real Madrid , i pensieri che lo vedono fuori e lontano da ...Gérald Darmanin Ministro degli Interni francese La stessa nazionale di calcio francese, in un comunicato letto dal capitano, ha lanciato un appello alla calma. Per sabato pomeriggio è ...