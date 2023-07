(Di sabato 1 luglio 2023) Kim Minjae sarà presto un giocatore del Bayern Monaco. Per ilsi tratta di una plusvalenza da 31,5 milioni dopo 11 mesi dall’acquisto: Kim è stato pagato 18,5 milioni un anno fa e oggi è rivenduto a 50. Il Corriere dello Sport scrive che, per De Laurentiis, si tratta di un affare daal. “Dal 27 luglio 2022,dell’annuncio, ad oggi, ovvero da quando comincia ad essere valida la clausola (fino al 15 luglio) sono passati esattamente 339 giorni ai quali poter allegare 31,5 milioni di, la differenza tra quanto ilha speso per pagare a sua volta la clausola al Fenerbahce (18,5 milioni di) e quanto il Bayern andrà ad investire per consegnarlo a Tuchel (50 milioni). In questo intervallo minuscolo, che è ...

Un'operazione, insomma, conveniente per tutti dal punto di vista economico, considerando che il Napoli aveva sborsato 20 milioni per strappareal Fenerbahce solamente l'estate scorsa, ma che ...Giuntoli si ènotare per la sua forte capacità di scoprire campioni pur contenendo le spese e ... Il mercato perfetto è stato la scorsa estate con gli arrivi di Kvaratskhelia,Min - Jae, ......22.05 - Tuttotra Brozovic e l'Al - Nassr ( QUI L'APPROFONDIMENTO ) 22.00 - Tuttoe ... 8.55 -ha l'accordo totale con il Bayern Monaco, che raggiungerà una volta terminato il servizio ...

Kim ha fatto guadagnare al Napoli 93mila euro al giorno (CorSport ... IlNapolista

Il centrale ex Fenerbahce è ad un passo dal trasferimento in Bundesliga, su Instagram l'ennesima conferma dell'affare ormai verso la chiusura ...Non è ufficiale, ma poco ci manca. Kim Min-jae sarà presto un nuovo calciatore del Bayern Monaco. E la conferma arriva anche dall'agenzia 'Orangeball', quella che gestisce il difensore sudcoreano. Gli ...