Kim e Le Normand | la clausola rescissoria nemica del Napoli

(Di sabato 1 luglio 2023) Ildeve trovare il sostituto di Kim min-Jae. Il giocatore spagnolo è di proprietà della Real Sociedad. Notizie Calcio– Kim min-Jae se ne andrà al Bayern Monaco. Il giocatore sudcoreano il 3 luglio terminerà il servizio di leva obbligatorio e sarà disponibile per la firma con il club teutonico. Alandranno in cassa 58 milioni di euro, dunque una grande plusvalenze, visto che solo la scorsa stagione Kim fu pagato 20 milioni di euro dal Fenerbahce. Ilriuscì a strapparlo alla concorrenza del Rennes proprio perché mise all’interno del contratto quella, che ha portato Kim al Bayern Monaco. Ora però Kim ha deciso di andare via, anche perché il club tedesco gli offre 10 milioni di euro di ingaggio. Per sostituire Kim il...

Dopo aver dimenticato Koulibaly , e adesso sembra sia stato tutto tremendamente facile, bisogna fare in modo che all'ombra diMin - Jae non restino rimpianti e quel senso doloroso di un distacco che può far (anche) paura : succede spesso così quando se ne va un amico con cui si è condiviso un tempo, anche breve, in cui ......sta già lavorando con i nuovi dirigenti al mercato che comincia davvero domani con l'addio di... ma al centro della lista c'è anche Robin Le, anche lui 26 anni, spagnolo della Real Sociedad.Neanche il tempo di aspettare l'ufficializzazione dell'addio diMin - Jae (direzione Bayern Monaco), che il Napoli stringe per blindare la sua difesa. Tra i ...anche su Koch del Leeds e Le...

Addio Kim, De Laurentiis sogna Le Normand: ma c’è un ostacolo alla trattativa CalcioNapoli1926.it

L'edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano ...Dopo l’addio di Kim, in cima alla lista dei desideri c’è uno dei pilastri della Real Sociedad che però ha una clausola: tutti i dettagli ...