Kiev rivela al capo della Cia il piano per far finire la guerra. La visita segreta prima del fatto della Wagner

(Di sabato 1 luglio 2023) Il direttoreCia William Burns ha compiuto un viaggio segreto in Ucraina agli inizi di giugno, durante il quale gli è statata dai funzionari diuna strategia per riprendere i ...

Lo scenario ideale preferito daprevede un'avanzata delle sue truppe al confine della Crimea, prendendo in ostaggio la penisola. Senza riprendere la Crimea con la forza,chiederebbe quindi ...Una nuova immagine satellitare ad alta risoluzione ottenuta dalla Bbcla presenza in ... Secondo fonti dell'intelligence di, con Prigozhin - ammesso che il leader sia a Minsk - si sarebbero ...... Zelensky ordina di rafforzare il fronte nord 15:09, colpito il quartier generale dell'esercito russo a Berdiansk 14:57 Bbc, satellitesospetto campo Wagner in Bielorussia 13:01: "I ...

Kiev rivela un piano per mettere fine alla guerra Ticinonline

Un piano di pace ucraino riservato, comunicato al direttore della Cia William Burns nel corso di una visita avvenuta ad inizio giugno a Kiev e rimasta fino ad oggi segreta. A rendere noto l’indiscrezi ...Lo riporta il Washington Post: c'è stata una visita segreta di Burns prima dell'ammutinamento della Wagner. E il capo dello Stato maggiore Usa avverte: 'La controffensiva sarà molto lunga e sanguinosa ...