Ki Group | così un’altra azienda che fu di Daniela Santanchè vuole salvarsi senza restituire la Cig Covid

Leggi su open.online

(Di sabato 1 luglio 2023) C’è un altro concordato in ballo per. Dopo aver chiesto all’Agenzia delle Entrate, che risponde al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, di evitare il fallimento di Visibilia, ora sotto la lente c’è Ki. Ovvero l’di cibo biologico che la ministra del Turismo ha gestito fino al 2022. E nella quale attualmente detiene una partecipazione indiretta. Qui, spiega Il Fatto Quotidiano, a decidere sarà Invitalia. Ovvero l’che gestisce i prestiti del governo alle imprese. Anche questa è di proprietà di via XX Settembre. Ma risponde al ministro delle Imprese Adolfo Urso. Mentre all’Inps gestito dalla ministra del Lavoro Marina Calderone spetterà il compito di decidere sugli aiuti della cassa integrazione. Urso, Giorgetti, Calderone La ...