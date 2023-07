Kasatkina-Keys oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Wta Eastbourne 2023

WTA 500 E ATP 250 EASTBOURNE - IL PROGRAMMA DI SABATO 1 LUGLIO A partire dalle 13:30 -vs (9)Non prima delle 15:30 - McDonald/Cerundolo vs Barrere/PaulL'azzurra in difficoltà col servizio cede a Dariache si complica la vita nel finale. Nel derby statunitense facile vittoria per Madisoncontro Coco Gauff [9] D.b. C. Giorgi 6 - 2 7 - 5 Subisce, reagisce, ma sul più bello si getta via. Finisce in semifinale l'avventura al WTA di Eastbourne di Camila Giorgi . L'azzurra ...... code alla russa Daria, numero 11 del ranking Wta e 9 del seeding, con il punteggio di 6 - 2, 7 - 5 in un'ora e 25 minuti. Kastkina sfiderà in finale la statunitense Madison, numero 25 ...

WTA Eastbourne: niente da fare per Giorgi, sarà Daria Kasatkina a sfidare Madison Keys Ubitennis

Camila Giorgi non riesce a raggiungere la seconda finale sull'erba della carriera. La tennista marchigiana è stata sconfitta nella semifinale di Eastbourne dalla russa Daria Kasatkina con il punteggio ...