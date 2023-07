Juventus | ufficiale | Weah è un nuovo giocatore bianconero

Leggi su sportface

(Di sabato 1 luglio 2023) Laaccoglie il suoattaccante: èl’arrivo indi Timothy. Il centravanti della Nazionale statunitense arriva alla corte di Massimiliano Allegri a titolo definitivo dal Lille per 12 milioni complessivi (10 di parte fissa più 2 di bonus). Un colpo in entrata molto importante, soprattutto dopo l’addio di Angel Di Maria, destinato a tornare al Benfica. Di seguito il comunicatodel club. “Nato negli Stati Uniti – a New York City – il 22 febbraio del 2000, approda per la prima volta in carriera in Italia, ma non sarà il primoa giocare nel nostro Paese. Figlio d’arte, il papà di Timothy è George, attuale Presidente della Liberia e grande ex attaccante, tra le altre, di Milan – dove ha militato nella seconda metà degli ...