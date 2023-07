Juventus | si allontana Frattesi | ecco dove può andare

(Di sabato 1 luglio 2023)è uno dei giocatori più desiderati in questa sessione di mercato; il centrocampista sembrarsi dai bianconeri. Nel calciomercato esistono le telenovele; si tratta di quel tipo di operazioni con tempi lunghissimi e con la situazione in continua evoluzione. Descrizione che sembra essere perfetta per; il centrocampista azzurro è reduce da una stagione di altissimo livelloha dimostrato di avere i crismi per andarsi ad imporre in una squadra con ambizioni superiori a quelle del Sassuolo senza nulla togliere al club emiliano.(LaPresse)Le caratteristiche difarebbero comodo a diverse squadre: parliamo di una mezzala dinamica, dotata di ottima corsa e molto abile negli inserimenti. Sotto questo punto di vista è, forse, il miglior giocatore ...

...51:32, nuovi contatti con il West Ham per Zakaria Nuovi contatti tra West Ham e... 2023 - 06 - 30 16:09:53 Barcellona, Ferran Torres: "Voglio restare" Ferran Torresle voci ...Commenta per primo Laha chiesto al Chelsea il cartellino di Cesare Casadei , ex - stellina della Primavera dell'Inter e ceduta l'anno scorso ai Blues per 15 milioni di Euro. Dopo il Mondiale Under 20 perso in ...Commenta per primo Il Liverpool non ha mai insistito particolarmente con laper l'acquisto di Federico Chiesa , ma ora più che mai i Reds, che comunque stimano l'esterno bianconero, sono lontani dal pensare all'affondo. La dirigenza del club inglese sta infatti per ...

Juve, Casadei si allontana: c'è una squadra in pole Calciomercato.com

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha condiviso tutti i numeri della crescita avuta dalla Next Gen in queste stagioni: "Si è chiusa la quinta stagione per la ...Accostato negli ultimi giorni alla Juventus con una certa insistenza, Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 del Chelsea, potrebbe continuare a giocare in Inghilterra. Come riportato ...