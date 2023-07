Juventus | pronto un altro addio | affare con Pirlo

Leggi su calciomercatonews

(Di sabato 1 luglio 2023) Laè al lavoro per una nuova cessione: possibilecon la Sampdoria dell’ex AndreaLacambierà decisamente volto in vista della prossima stagione dopo aver chiuso per il… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.