Juve | Weah | 'Sono in una delle squadre preferite di papà Il ruolo? Credo sia già deciso'

(Di sabato 1 luglio 2023) Timothy, nuovo acquisto dellantus, ha parlato per la prima volta da quando è ufficiale il suo passaggio in bianconero ai canali...

... "Non sarà mai un addio" FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti serie a Tutti gli acquisti ufficiali in Serie A Continuano le ufficialità in Serie A: laha annunciato l'arrivo di, l'...Non ci sono più sorprese: la Juventus ha finalmente comunicato l'ingaggio del calciatore che sarà il primo rinforzo di Max Allegri. Scelta fatta, la Juventus ha chiuso per il primo colpo di questo ...Inoltre, sono previsti premi fino a un massimo di 2,1 milioni (bonus) "al verificarsi di determinati obiettivi sportici e/o condizioni"' Timothy, che è figlio dell'ex giocatore del Milan George, ...

Ufficiale | Timothy Weah è un giocatore della Juventus Juventus Football Club

"Mio padre George è un grande tifoso della Juventus e questo mi ha aiutato nella scelta. Arrivo in uno dei club più grandi, è un sogno che si avvera e non vedo ora l'iniziare". Sono le prime parole de ...Torino, 1 lug. – (Adnkronos) – “Sono entusiasta, onorato e felice. È un sogno che si avvera. È uno dei migliori club al mondo. Sono felicissimo di essere bianconero”. Così Timothy Weah nella sua prima ...