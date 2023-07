Le notizie più importanti della giornata di calciomercato nel nostro notiziario: guarda il punto video di Francesco ...Per le Vespe, intanto, continua il pressing delle categorie superiori per Davide Barosi: l'estremo difensore, dopo laStabia, è finito nel mirino dell'Ascoli. Per l'attaccol'ipotesi ...La Juventus in attacco potrebbe guardare anche in casa Udinese, ai bianconeri piace Beto che Guntoli voleva anche a Napoli La Juventus in attacco potrebbe guardare anche in casa Udinese, ai bianconeri ...

Juve, spunta Hermoso. Milan, rossoneri pronti a salutare CDK: le ultime di mercato La Gazzetta dello Sport

L’idea della società, che di certo in questo momento non gode di finanze clamorose, è quella di piazzare qualche pezzo pregiato per chiudere un altro affare in entrata come Timothy Weah, appena arriva ...Giuntoli rappresenta il vero primo colpo del mercato del calcio 2023, aperto oggi primo luglio nel Grand Hotel di Rimini, dell’Amarcord felliniana; la seconda riguarda questo signore, nato ...