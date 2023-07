Judo | Giochi Europei 2023 oggi | orari 1° luglio | programma | tv | tabellone prova a squadre | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) Dieci giorni dopo la cerimonia inaugurale dei, è arrivato finalmente il momento delcon l’assegnazione dell’unico titolo neldella manifestazione multisport continentale giunta quest’anno alla terza edizione. I 22 Paesi iscritti si cimenteranno nel Team Event, evento con status olimpico (da Tokyo 2021) che sarà valevole in quest’occasione anche come Campionato Europeo aper Nazioni. L’Italia, nonostante la presenza di due big assoluti del movimento come la portabandiera (insieme all’arciere Mauro Nespoli) Odette Giuffrida e Christian Parlati, non è sulla carta tra le grandi favorite ma proverà comunque ad avvicinare la zona podio. Il roster azzurro è composto anche da Thauany David Capanni Dias (-57 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Cecilia ...