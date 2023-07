Jorit Agoch e le cicatrici sui murales | il significato dei segni sui volti

E proprio qui, trai muri delle case popolari di via Taverna del Ferro, prende vita il murale diche ritrae il mitico Diego Armando Maradona , una tappa davvero ...E proprio qui, trai muri delle case popolari di via Taverna del Ferro, prende vita il murale diche ritrae il mitico Diego Armando Maradona , una tappa davvero ...

Jorit, lo street artist che ha scelto New York per omaggiare KRS-One La Voce di New York