Jack Johnson al No Borders Music Festival

(Di sabato 1 luglio 2023) È ufficialmente iniziata la 28esima edizione del Noche ha preso il via questo pomeriggio con il concerto diai Laghi di Fusine, uno tra luoghi i più evocativi dell’intero comprensorio montano del Tarvisiano. Italia, Austria, Slovenia, Australia, America, Francia, tantissimi i paesi di provenienza del pubblico accorso per il cantautore, surfista ed ambientalista americano. Anticipato da Ziggy Alberts, con cui ha poi duettato sul palco,non si è risparmiato. L’energia vibrante e naturale che c’è stata tra pubblico ed artista non si è fatta condizionare dalla pioggia che, anzi, ha regalato quell’emozione in più che solo i momenti epici sanno dare. Tra gli auguri di compleanno cantati sul palco dall’artista per ...

