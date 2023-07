Italia Under 21 | Nicolato non sarà più il Ct della Nazionale

(Di sabato 1 luglio 2023) Paolononpiù il Ctna21. Il tecnico classe 1966 ha annunciato il tutto sui social, con un post, a seguito dell’eliminazione alla fase a gironi degli Europei 2023. Ecco le sue parole: “È arrivata la fine anche di questo viaggio… Il momento del distacco è sempre molto difficile, fatico tremendamente ad esprimere le mie sensazioni a parole anche se, credetemi, vorrei esserne capace. Per questo mi affido alla scrittura, forse più consona al mio carattere. Rappresentare il proprio Paese in quasi cento partite è stato un vero privilegio, cantare l’inno di Mameli con il cuore in gola un’emozione irripetibile. Ho cercato in ogni momento di esserne all’altezza, spero di esserci riuscito”. E ancora: “Quel meraviglioso titolo di vice campioni d’Europa ...

Con sette gol fatti in tre partite in un girone in cui a rimetterci è stata l', Les Bleus hanno guadagnato il titolo di favorita della competizione, al pari di Inghilterra e Spagna. Analizziamo ...Paolo Nicolato dice addio al ruolo di CT della Nazionale italiana21. L'Europeo di categoria non è andato nel migliore dei modi, con gli azzurrini che sono stati eliminati nella fase a gironi. L'ormai ex commissario tecnico si è affidato ai social per il ...... il rhodense ha vinto all'unanimità dei 3 giudici il titolo di campione del mondo in carica18 categoria 60 chilogrammi. L'capitanata dal professor Ruggiero Dascanio al termine della ...

Italia Under 21-Norvegia finisce male: Cancellieri mi ha messo le mani al collo. Poi la vendetta Fanpage.it

Atletica, Campionati italiani a Grosseto: aperte le iscrizioni per i volontari. Al via la campagna di reclutamento in vista dei Tricolori juniores del 21-23 luglio ...Dopo l' eliminazione alla fase a gironi degli Europei 2023, Paolo Nicolato ha salutato l' Italia Under21: lascerà il ruolo di Commissario tecnico. Lo ha annunciato lo stesso classe 1966 con un post su ...