Italia-Marocco oggi | amichevole calcio femminile | orario | dove vederla in tv | probabili formazioni | streaming

(Di sabato 1 luglio 2023), sabato 1° luglio (ore 18.15 e diretta tv su Rai 2 HD), lo Stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara sarà teatro dell’ultimo impegnodella Nazionalena diprima di volare in Nuova Zelanda e affrontare la fase finale dei Mondiali 2023. Le azzurre giocheranno contro ile andranno a caccia della sesta vittoria in altrettanti incontri su questo rettangolo verde. Su questo campo, nel 2019, la selezione del Bel Paese ipotecò la qualificazione ai Mondiali in Francia, battendo il Belgio. Una partita importante per definire l’elenco delle giocatrici che prenderanno parte alla competizione iridata. “Ho ancora dei dubbi e la partita di domani servirà anche per cercare di dipanarli. Ci sono delle certezze, ma in questo momento non ho ancora definito i nomi ...

Video: Italia femminile, le Azzurre si preparano al Marocco Il Giornale Di Vicenza

