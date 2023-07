Isola | ex naufraga operata d’urgenza questa notte per una peritonite acuta | ecco come sta

Leggi su isaechia

(Di sabato 1 luglio 2023) Brutto spavento nellaper un’ex concorrente de L’dei Famosi,per una. Si tratta della cantautrice Marina Fiordaliso, che con la sua Non voglio mica la luna raggiunge il quinto posto al Festival di Sanremo nel 1984. Diverse sono state le sue partecipazioni a programmi e reality show, appunto, l’nel 2016, seguita da Il cantante mascherato nel 2o22. Ancor prima, nel 2013, aveva preso parte alla terza edizione di Tale e quale show. Fiordaliso, poco fa, ha comunicato in prima persona dello spiacevole episodio attraverso i suoi profili social. Su Instagram, ha pubblicato una foto che la ritrae in ospedale, a cui ha aggiunto la seguente didascalia: Essere...