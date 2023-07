... come fragranze allergeniche, cioè sostanze che possono scatenare allergia o sensibilizzazione, e potenziali, come filtri solari (ad esempio l'ethylhexyl methoxycinnamate, ...Molti mimano gli ormoni, e per questo si chiamano "", sostanze che agiscono in concentrazioni di milionesimo di grammo e spesso si "bioaccumulano" nelle persone esposte. ...Si tratta dei cosiddetti, sostanze capaci di influenzare la normale attività del sistema endocrino , l'apparato che produce gli ormoni, e che si trovano praticamente ovunque ...

Interferenti endocrini, l'allarme degli esperti: "Dall'industria ogni secondo e mezzo una nuova sostanza dannosa" Today.it

Ogni 1,4 secondi l'industria a livello mondiale sviluppa una nuova sostanza potenzialmente dannosa, mille sono quelle introdotte sul mercato ogni anno. (ANSA) ...Gli specialisti dell'Associazione Medici Endocrinologi: «È necessario limitare il consumo di cibi confezionati e dolcificati, preferendo alimenti freschi e poco lavorati» ...