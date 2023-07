Inter | UFFICIALE | Thuram sbarca alla corte di Inzaghi

(Di sabato 1 luglio 2023) Il calciomercato estivo è ufficialmente aperto e con esso in casaè stato depositato anche il primo contratto: Marcustodi. L’attaccante francese sarà legato al club fino al 2028 per un ingaggio di 6 milioni di euro annui, con le casse dei nerazzurri agevolate dal decreto crescita. L’acquisto L'articolo proviene da Il Difforme.

Ore calde per l'sul fronte calciomercato. Nel giorno della firmadell'attaccante francese Marcus Thuram , figlio d'arte arrivato da svincolato dal Borussia Moenchengladbach , l'amministratore delegato ......il club nerazzurro con una nota sul proprio sito. "Corre veloce Marcus Thuram: corre veloce da sempre, per raggiungere i suoi obiettivi e superare ogni ostacolo - si legge su.it - Per ...Ora è, Marcus Thuram è un nuovo giocatore dell'. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro, in una nota. "L'attaccante classe 1997 approda in nerazzurro dopo quattro stagioni con il Borussia ...

Inter, ufficiale l'arrivo di Marcus Thuram: il comunicato GianlucaDiMarzio.com

L'Inter saluta gli svincolati Skriniar ... con il portiere che potrebbe non essere stato salutato sui social e sul sito ufficiale nerazzurro perché, alla fine, l'addio non è così scontato. C'è chi ...Ora è ufficiale, Marcus Thuram è un nuovo giocatore dell'Inter. Ad annunciarlo è stato il club nerazzurro, in una nota. "L'attaccante classe 1997 approda in nerazzurro dopo quattro stagioni con il Bor ...