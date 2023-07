Inter | ufficiale il primo colpo | Thuram fino al 2028

La storia di Thuram è legata all'e non da oggi : il suo debutto in Champions League, del resto, è avvenuto a San Siro contro i nerazzurri nel 2020.... NEWS E TRATTATIVE LIVE THURAM, L'SUPERA IL MILAN L'ha sorpassato il Milan nella corsa a Marcus Thuram. Nei giorni scorsi i rossoneri avevano presentato un'offertaper l'...L'ha diramato un comunicatoin cui ha annunciato di aver depositato in Lega il contratto di Marcus Thuram. Marcus Thuram (LaPresse) - calciomercato.itIl francese si è legato al club ...

Inter, ufficiale l'arrivo di Marcus Thuram: il comunicato GianlucaDiMarzio.com

Marcus Thuram è ufficialmente un giocatore dell’Inter, ha firmato fino a giugno 2028; ecco il lungo comunicato di presentazione del club.Marcus Thuram è un nuovo calciatore dell’Inter. Il francese firma un contratto da 6 milioni fino al giugno 2027.