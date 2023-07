Inter | Thuram | «Venire in Serie A per me è come tornare a casa»

(Di sabato 1 luglio 2023) Marcus, nuovo attaccante dell’, ha rilasciato la sua primavista ufficiale con la maglia nerazzurra. Le dichiarazioni Marcus, nuovo attaccante dell’, ha rilasciato la sua primavista ufficiale con la maglia nerazzurra al sito ufficiale del club. EMOZIONI- «Sono davvero molto contento di essere qua, oggi è un grande giorno»A- «Guardavo laA quando ero piccolo e vedevo tantissimi campioni.inA per me è» LILIAN- «Il campionato italiano è molto cambiato da quando giocava mio papà. Lui però mi ha dato tanti consigli, da padre: giocare con gioia, sfruttare il ...

