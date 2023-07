Inter | Thuram | “Spero di vincere tutto | è un sogno essere qui”

Leggi su sportface

(Di sabato 1 luglio 2023) Il neo acquisto dell’, Marcus, ha parlato dopo l’ufficialità del suo trasferimento. Ecco le sue parole: “Sono davvero molto contento diqua, oggi è un grande giorno. Guardavo la Serie A quando ero piccolo e vedevo tantissimi campioni. Venire in Serie A per me è come tornare a casa. Il campionato italiano è molto cambiato da quando giocava mio papà. Lui però mi ha dato tanti consigli, da padre: giocare con gioia, sfruttare il momento e godermi ogni momento, perché il mioè diventato realtà”. E ancora: “di poter fare molti gol con questa maglia e ditanto. È unindossare la maglia del mio idolo Ronaldo e giocare nello stesso stadio. Non posso immaginare l’emozione che proverò quando sarò allo stadio con tutti i tifosi. San ...