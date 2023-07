Inter | sfumato Azpilicueta resta un ruolo totalmente scoperto

(Di sabato 1 luglio 2023) L’con le scadenze dei contratti ha un problema in unspecifico.era una toppa alla situazione, ma ha optato per l’Atletico Madrid. ACQUISTO– L’aveva individuato inun rinforzo per la difesa a parametro zero. Un innesto di esperienza, senza esborso per il cartellino. Un innesto necessario per completare la rosa dei difensori visto che le scadenze dei contratti erano destinate a creare una situazione di emergenza. Lo spagnolo però ha scelto l’Atletico Madrid. Lasciando all’un– Il problema sta sulla destra. In partenza nelle ultime stagioni i duepreti del ...

...l'esperto difensore spagnolo all'. L'Atlético beffa i nerazzurri - Come riporta La Gazzetta dello Sport , infatti, l'affare che sembrava in dirittura d'arrivo per i nerazzurri è...Commenta per primo Un obiettivo importante per il mercato in entrata dell'può essere considerato da oggi molto più lontano, se non. Cesar Azpilicueta , difensore classe '89 in uscita dal Chelsea, ha infatti deciso di preferire la proposta arrivata negli ultimi ......con una proposta immediata Mp Genova 13/02/2023 - campionato di calcio serie A / Sampdoria -/ foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Marcelo Brozovic Sembra essere definitivamente...

Inter, sfuma Azpilicueta. Lo spagnolo verso l'Atletico Madrid Calciomercato.com

Marcelo Brozovic è sempre più vicino alla cessione all’Al-Nassr, in Arabia Saudita. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui ...E se nel frattempo vuoi chiederci qualsiasi cosa, non perdere altro tempo: contattaci direttamente attraverso la pagina dedicata, che puoi raggiungere dal nostro sito come sempre con un click Per farl ...