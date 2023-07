Inter | senti Bisseck | 'I dirigenti sanno il fatto loro | se mi hanno preso vuol dire solo una cosa'

- 'I responsabili dell'sapranno già il fatto loro, hanno fatto il loro lavoro e hanno guardato le mie partite. E avranno visto qualcosa in me. Hanno visto tanti giocatori ai massimi ...... soprattutto se sei uno sportivo di alto livello edi avere ancora molto da dare. In campo o ... Poi Romelu Lukaku , che insiste ad attendere l'e non sente ragioni, Robert Lewandowski ...Guardate Napoli, Milan,, le società non si muovono più se non incassano". window.eventDFPreadygoogletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")}):document.addEventListener("...

Inter, senti Bisseck: 'I dirigenti sanno il fatto loro, se mi hanno preso ... Calciomercato.com

L’ex calciatore del Cagliari Gianfranco Zola ha commentato la promozione dei rossoblù e la stagione di Claudio Ranieri ...E' il momento dei saluti: venerdì l' Inter ha pubblicato una nota ufficiale riguardo l'addio di Milan Skriniar, il difensore sabato pomeriggio ha postato un messaggio sui suoi profili social: "In ques ...