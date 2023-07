Inter | Marotta | “L’operazione Frattesi non dipende da Brozovic”

Leggi su 11contro11

(Di sabato 1 luglio 2023) Beppe, amministratore delegato dell’, ha parlato a 360 gradi del mercato dei nerazzurri ai microfoni di Sky. Gli argomenti trattati sono stati molteplici, a partire dalle cessioni di pezzi grossi (in primis) fino ad arrivare ai possibili arrivi (su tutti). Oltre al commento sui giocatoriha voluto fare i complimenti anche ai suoi dirigenti per il modo di condurre le trattative, sia in entrata che in uscita.: “Dobbiamo capire se le offerte sono soddisfacenti” L’amministratore delegato neroazzurro ha parlato cosi della trattativa: “Diciamo che c’è stata un’alterazione degli equilibri. Avevamo raggiunto un accordo poi la proposta è stata cambiata; noi ci siamo irrigiditi chiudendo la porta. ...