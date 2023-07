Inter | in arrivo l’ufficialità di due più uno? rinnovi – TS

Leggi su inter-news

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo aver salutato i giocatori arrivati a scadenza di contratto, in casaci si prepara ad annunciare duecontrattuali. Con la possibilità, come lascia intendere Tuttosport, di averne anche un terzo. DUE (O TRE?)– Tempo di saluti e nuovi inizi in casa. Dopo gli addii a zero di Milan Skriniar, Danilo D’Ambrosio e Roberto Gagliardini, ora ci si prepara ad annunciare i prolungamenti contrattuali. Oltre a quelli già quasi blindati di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, i nerazzurri sono pronti a confermare Stefan de Vrij (per altri due anni) e Alex Cordaz nel ruolo di terzo portiere. Con l’incognita Samir Handanovic, su cui non sono ancora arrivati comunicati ufficiali. Fonte – Tuttosport, Federico Masini-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...