Inter | in 11 salutano tra fine contratto e cessioni Con tre dubbi

(Di sabato 1 luglio 2023) L’, allo scoccare della mezzanotte, ha visto andare via undici giocatori fra scadenza diprestito oppure cessione a titolo definitivo. Fra questi restano però iCordaz e Handanovic: formalmente svincolati, ma il mancato saluto della società fa pensare che possano rimanere. E – ovviamente – c’è da valutare anche Lukaku, mentre si considerano confermati Acerbi e de Vrij pur ancora senza annuncio ufficiale.– I GIOCATORI NON PIÙ IN ROSA FINITO IL 30 GIUGNO Raoul Bellanova (difensore) Cagliari,prestito Alex Cordaz (portiere) svincolato * Dalbert Henrique (difensore) svincolato Danilo D’Ambrosio (difensore) svincolato Edin Dzeko (attaccante) Fenerbahçe, svincolato Roberto Gagliardini (centrocampista) svincolato Samir Handanovic (portiere) svincolato ...

Commenta per primo Non solo Milan Skriniar. Con la scadenza dei rispettivi contratti nella giornata di oggi, anche Danilo D'Ambrosio e Roberto Gagliardiniufficialmente l'. Il club nerazzurro ha ufficializzato attraverso i propri canali social la conclusione dei rapporti col difensore classe '88 e del centrocampista classe '94.L'si è mossa per prima ma i giallorossi non si sono affatto ritirati dalla corsa per accaparrarsi il giocatore. A favore dei capitoli gioca la percentuale del 30% sulla futura rivendita, che ...Ed eccoci qui a parlare di un clamoroso addio che non è poi così clamoroso, perché la faccenda, ormai, era piuttosto chiara: Marcelo Brozovic e l'sidopo 8 lunghe stagioni, tanti trofei, tantissimi km percorsi (da lui). Stiamo parlando a conti fatti del giocatore che dal suo arrivo in Serie A (correva l'anno 2015) ha completato ...

L'Inter saluta Skriniar dopo sei stagioni Inter - News Ufficiali

Geoffrey Kondogbia, ex centrocampista dell'Inter, saluta l'Atletico Madrid con cui aveva un altro anno di contratto: è destinato al Marsiglia.Roberto Gagliardini saluta ufficialmente l'Inter alla scadenza del suoi contratto ed è pronto per rilanciarsi in Serie A.- Non con il Toro che lo ha cercato in passato ma lo ignora ...