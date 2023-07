Db Milano 20/02/2022 - campionato di calcio serie A /- Sassuolo / foto Daniele Buffa/Image ... con Ndombele rientrato ale Demme ad un passo dall'addio. E l'ex Marsiglia sarebbe ...... come quello di Politano (arrivato solo dopo il passaggio all'), altri invece sì. Ultimo di ... con Ndombele rientrato ale Demme ad un passo dall'addio. E l'ex Marsiglia sarebbe ...Partenze : Vicario (p,), Cambiaghi (a, Atalanta), Pjaca (a, Juventus), Destro (a, svincolato), Akpa Akpro (c, Lazio), Satriano (a,). Formazione tipo : Perisan; Ebuehi, Ismajli, ...

Inter e Tottenham su Hincapié, la volonta del Bayer Leverkusen Calciomercato.com

Martedì pomeriggio è arrivata l'ufficialità: Guglielmo Vicario è il nuovo portiere del Tottenham. Il club londinese ha versato all'Empoli 19 ...Guglielmo Vicario è il nuovo portiere del Tottenham per 20-25 milioni, addio Inter quindi. Non sarà lui il potenziale erede di Onana ...