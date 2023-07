Inter | Bisseck | “Ho del potenziale | posso migliorare ancora”

(Di sabato 1 luglio 2023) “Ho delma. I dirigenti dell’sanno il fatto loro: hanno fatto il loro lavoro, hanno guardato le mie partite e hanno visto qualcosa in me. Hanno visionato tanti giocatori ai massimi livelli. Se pensano che lo sia anche io questo, per me, è motivo di grande fiducia. Credo nel mio talento, so cosafare“. Queste le parole ai microfoni della Bild di Yann Aurel, giovane difensore tedesco di origini camerunesi che presto dovrebbe indossare la maglia del club nerazzurro. SportFace.

Commenta per primo L'ha chiuso l'operazione Marcus Thuram e presto metterà nero su bianco altri due affari già ... che arriverà a parametro zero dopo l'addio al Chelsea e di Yannper cui i ...1 Non solo Thuram. L'sta chiudendo altri due colpi: in arrivo il difensore, capitano della Germania all'Europeo Under 21 - i nerazzurri pagheranno la clausola rescissoria di 7 milioni - e Azpilicueta che ...foto senza veli: spettacolo! Calciomercato, Azpilicueta al posto di Skriniar. Eper D'Ambrosio Cesar Azpilicueta sta per diventare un giocatore dell'. Il 34enne spagnolo risolverà ...

"C'è sempre concorrenza al livello in cui voglio essere. Conosco i lati positivi e negativi ma sono convinto di me stesso. Una volta ...