Inter-Al Nassr | si sblocca la trattativa | le cifre… al ribasso

(Di sabato 1 luglio 2023) Questa volta è forse veramente finita. Dopo il tira e molla degli ultimi giornie Alhanno raggiunto l’accordo per il trasferimento in Arabia Saudita del centrocampista Marcelo Brozovic. Secondo le ultime notizie il club nerazzurro ha accettato l’ultima offerta presentata dall’Al-di 18 milioni di euro, alrispetto ai precedenti 23. L’ok definitivo è atteso al massimo entro la giornata di domenica. Confermate le cifre al centrocampista croato per un totale di quasi 100 milioni di euro fino al 2026. I nerazzurri sono pronti a consolarsi con l’arrivo di un altro centrocampista: Davide Frattesi. Nel casse del Sassuolo poco meno di 40 milioni di euro. L'articolo CalcioWeb.

Come anticipato da calciomercato.it, dopo una fase di stallo materializzatasi nella giornata di ieri,e Alavevano ripreso a trattare avvicinando le rispettive posizioni. Con il croato ...Brozovic e Inzaghi (LaPresse) - calciomercato.itORE 20.45 Accordo trovato tra l'e l'Alper il trasferimento di Brozovic in Arabia. Come raccolto da calciomercato.it, i nerazzurri hanno ...Calciomercato, rilancio dell'Al -per Marcelo Brozovic: la trattativa riparte e dovrebbe concludersi con il trasferimento Alla fine sembra che il matrimonio tra Marcelo Brozovic e l'Alsi farà. Il ...

DIRETTA Affare Brozovic, Inter e Al-Nassr più vicini: il croato a Parigi CalcioMercato.it

Si è sbloccata la trattativa tra l'Inter e l'Al Nassr per Marcelo Brozovic: tutti i dettagli sul trasferimento ...I nerazzurri hanno detto "Sì" al trasferimento del centrocampista croato in Arabia Saudita: definite le cifre.