Inter | a centrocampo non solo idea Frattesi Un altro derby? – Sky

(Di sabato 1 luglio 2023) L’punta a rinforzare il reparto die aggiunge alla lista di desideri anche unnome oltre a quello di. Sky Sport 24 informa sulla situazione.– Con l’eventuale uscita di Marcelo Brozovic, la cui trattativa con l’Al-Nassr pare essersi sbloccata, l’si guarda intorno per rinforzare il. Il nome che si è sentito più spesso nelle ultime settimane è quello di Davidema da Sky Sport 24 emerge che nel mirino dei nerazzurri c’è anche uncentrocampista del campionato di Serie A. Secondo Alessandro Sugoni, infatti, l’ha messo gli occhi anche su Lazar Samardzic. Il calciatore dell’Udinese, però, non piacealla dirigenza ...

... Emma Severini (Fiorentina), Eva Schatzer (Juventus), Flaminia Simonetti (); Attaccanti: ... ACaruso, Giugliano e Cernoia, Tridente offensivo composto da Girelli, Giacinti e Bonansea. ......piace anche all'AtleticoL'addio di Tonali ha creato un buco chiaramente da colmare a. L'... Associato anche all', la stellina degli Stati Uniti è legata al Valencia da un contratto di ......casa, con le trattative sia per le entrate che per le uscite sempre più nel vivo. Sono tanti i nomi ai quali i dirigenti nerazzurri stanno lavorando in queste ore, specialmente a...

Colpaccio del Catanzaro a centrocampo, preso Pompetti dall'Inter Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Intervistato da Inter TV, Marcus Thuram si è detto carico ed entusiasta di iniziare la sua nuova avventura con la maglia nerazzurra: "Sono ...L'Inter è pronta ad inserirsi nella corsa a Samardzic dell'Udinese: in arrivo un altro derby di calciomercato col Milan ...