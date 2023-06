(Di sabato 1 luglio 2023) A trent'anni dall'uscita della leggendaria commedia romantica, è tempo di tirare le somme: solo una scettica come Nora Ephron poteva realizzare uno dei film più sentimentali del genere

... salvando la pelle come può, tra colon infiammabili, dermatiti,, frustrazione, emicranie ... l'per i nostri studenti e per la conoscenza che è libertà individuale e, di conseguenza, ...... una benzodiazepina usata nella cura di ansia e, in Francia venduta con il nome di Témesta. 'È il suo primo, e anche l'unico di tutta la sua vita. La ama davvero' è stata una delle ...... degli aerei, delle moto, dei crostacei, dei ladri, degli squali, dell'ansia, dell', degli ... La prima cosa che mi hanno insegnato i miei genitori è stato l', le scelte mosse dall', i ...

Insonnia d'amore voleva confondere le nostre aspettative sull'amore Vanity Fair Italia

A trent'anni dall'uscita della leggendaria commedia romantica, è tempo di tirare le somme: solo una scettica come Nora Ephron poteva realizzare uno dei film più sentimentali del genere ...L' Empire State Building e lo Space Needle oggi annunciano una collaborazione speciale per celebrare i 30 anni dall'uscita nelle sale cinematografiche del film Insonnia d'amore, avvenuta nel mese di g ...