Indiana Jones e il quadrante del destino | dove è stato girato in Italia

Leggi su cinemaserietv

(Di sabato 1 luglio 2023) Il filme ildeltra anche in, con numerose location in Sicilia, tra Palermo, Siracusa, Cefalù e Trapani con il Tempio di Segesta, il Castello Maniace, la Grotta dei Cordari e l’Orecchio di Dionisio. Oltre che nelle locationne, il film èanche in Gran Bretagna e in Marocco. Harrison Ford ha parlato di questi luoghi al Taormina Film Fest: “È un posto bellissimolavorare, c’è un clima fantastico, le persone sono amichevoli e ci sono delle cose magnifiche da mangiare. La storia si sviluppa e connette con la storia greca e romana di questa parte della Sicilia. Uno dei personaggi è Archimede, che qui ha vissuto in questa ...