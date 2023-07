Incidente sull' autostrada | famiglia in viaggio per le vacanze si schianta contro il guardrail | morto il nonno | ferito il nipotino di 7 mesi

... nazionali ed internazionali,'informazione e la comunicazione nell'epoca digitale. Con ... Le morti causate da eventi come unaereo solitamente ricevono una copertura maggiore rispetto a ...Fortunatamente, non risultano persone coinvolte nell', ma la zona è stata immediatamente ... le quali sono state coperte dai detriti che si sono riversati'asfalto. La strada è stata ...Undici i dispersi È accaduto' Euroferry Olympia che viaggiava nel Mar Ionio tra il porto greco ...della Guardia costiera sono stati inviati sul posto per recuperare le persone L'è ...

Incidente sull'autostrada, famiglia in viaggio per le vacanze si schianta contro il guardrail: morto il nonno, leggo.it

La Cgil Siracusa denuncia un sistema con poche regole e svela che nel Siracusano c'è un drammatico primato. La Cisl chiede un tavolo sulla sicurezza ...Nella mattinata di oggi, intorno alle 5 del mattino, si è verificato un grave incidente sulla A18 Messina-Catania, in prossimità dell’area di servizio di Calatabiano. Due veicoli pesanti, un autocompa ...