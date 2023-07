Incidente stradale a Torrette | auto si ribalta | feriti tre bambini

Leggi su anteprima24

(Di sabato 1 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoViolento frontate lungo la nazionale di, nel territorio comunale di Mercogliano. Per causa anche in via di accertamento da parte della Polizia che si è portata sul posto, unsi è ancheta. Presenti anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Tresarebbero statima non in modo grave, mentre il traffico da Avellino a Mercogliano sta subendo un forte rallentamento. Lo scontro poco prima di mezzogionro su Via Nazionale, all’altezza OVS poco prima dello svincoloper la Napoli- Bari. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.