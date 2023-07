Incidente in moto | perde il controllo dell' Honda 400 e muore nella caduta | Alessandro aveva 21 anni

(Di sabato 1 luglio 2023)mortale nel pomeriggio di oggi 1 luglio 2023, poco primae 18, a Boara Pisani ( Padova ). Un ragazzo di 21Magarotto , residente in paese, in sella alla400, ha ...

mortale nel pomeriggio di oggi 1 luglio 2023, poco prima delle 18, a Boara Pisani ( Padova ). Un ragazzo di 21 anni, Alessandro Magarotto , residente in paese, in sella alla Honda 400, ha ...stradale: Mattia travolto e ucciso da un'auto dopo un tamponamento, aveva 28 anni Cade dalladopo lo scontro con un'auto: Mariella travolta e uccisa da un camion. Aveva 27 anni ++++......di 29 anni è finito all'ospedale nel pomeriggio di sabato 1 luglio dopo unavvenuto in località Due Case di Podenzano, lungo la strada Valnure. Il giovane, in sella alla sua, si è ...

L'incidente in moto e il tir che la travolge: Mariella muore a 28 anni davanti al fidanzato Today.it

Un grave incidente stradale è avvenuto alle porte di Roma nel pomeriggio di oggi, sabato 1 luglio. Lo schianto sarebbe avvenuto sulla via Laurentina tra una Tesla, con cinque ragazzi ...BOARA PISANI - Incidente mortale poco prima delle 18 di sabato 1° luglio a Boara Pisani, poco dopo lo stabilimento della Serenissima, in via dell'Artigianato. La dinamica dell'accaduto è in fase di ri ...