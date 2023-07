Incidente in Formula Regionale 2023 | morto il pilota 18enne Dilano van' t Hoff

Un dramma fin troppo simile a quello in cui perse la vita il pilota di2 Anthoine Hubert, nel 2019. Stesso punto del tracciato, stessa dinamica. Per questo molti spettatori chiedono a gran ......europeo diRegionale 2023. Durante la seconda gara della quarta tappa del campionato a Spa - Francorchamps, il 18enne pilota olandese Dilano van't Hoff è morto in seguito ad un. "...Tragedia a Spa nellaRegional. A seguito di un drammatico, ha perso la vita il 18enne Dilano van 't Hoff. Queste le parole di Stefano Domenicali: 'Siamo molto tristi nell'apprendere ...

Tragedia a Spa: morto il pilota Van'T Hoff in un incidente nella Formula Regional Sky Sport

Una terribile sciagura è costata la vita al giovane 18enne Dilano Van ‘T Hoff. Durante gara-2 della Formula Regional a Spa-Francorchamps l'olandese, che correva per il team MP Motorsport, ha perso la ...Il motorsport oggi piange la morte di Dilano van't Hoff, giovane talento che guidava per il team MP Motorsport. Il diciottenne è scomparso a Spa, dove si trovava per correre nella catoria FRECA - acro ...